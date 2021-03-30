8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في درنة

مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتردد على المركز 32 شخصا، وأخذت مسحات أنفية لـ22 منها، ظهرت 14 منها سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 11 مارس الجاري، أصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم فوزي عزوز، سبع توصيات للحد من انتشار الوباء، بينها تنفيذ حظر تجول جزئي، وإغلاق المنتجعات والمصايف، والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن إذا سمح الأمر، وإجبارية ارتداء الكمامات، وغلق المآتم وصالات الأفراح.