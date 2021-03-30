8 إصابات جديدة بـ«كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 مارس 2021, 09:30 صباحا
مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتردد على المركز 32 شخصا، وأخذت مسحات أنفية لـ22 منها، ظهرت 14 منها سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 11 مارس الجاري، أصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم فوزي عزوز، سبع توصيات للحد من انتشار الوباء، بينها تنفيذ حظر تجول جزئي، وإغلاق المنتجعات والمصايف، والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن إذا سمح الأمر، وإجبارية ارتداء الكمامات، وغلق المآتم وصالات الأفراح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماما سارة.. وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما
دولى
بالما في قبضة «داعش»: رعب النساء والأطفال.. وموجة تهجير جماعي
دولى
محمد صلاح يكتب اسمه في تاريخ مصر برقم مذهل
رياضة عالمية
فرنسا: آن الأوان لتشديد الضغوط من أجل تشكيل حكومة في لبنان
دولى
بيل يكشف مجددا رغبته في العودة إلى «ريال مدريد»
رياضة عالمية
واشنطن حازمة مع بكين على الصعيد التجاري لكنها منفتحة على المناقشة
اقتصاد
الجماهير تعود من جديد إلى الملاعب السعودية
رياضة عالمية
«داعش» يؤكد السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق
دولى
الترجمان: انتهاء مهمة اللجنة العسكرية بشأن الطريق الساحلي تمهيدا لافتتاحه
ليبيا
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة
عربى
انزعاج هندي صيني من تسريبات تقرير لجنة الخبراء المعنية بليبيا
ليبيا
نجم إيفرتون الإنجليزي يغادر معسكر نيجيريا بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا الهاجس يؤرق الناجين من «كورونا»