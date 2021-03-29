السماح لباخرة قادمة من بورسعيد بدخول ميناء بنغازي البحري بعد فحصها صحيًّا

الباخرة «AILEEN» بعد وصولها إلى ميناء بنغازي البحري. (الميناء)

أعلن مكتب الرقابة الصحية الدولية في ميناء بنغازي البحري إنهاء الإجراءات الصحية للباخرة «BF ESPERANZA» القادمة من مدينة بورسعيد المصرية، والتي تحمل علم دولة أنتيغا وباربودا الواقعة في البحر الكاريبي.



وأوضح المكتب، في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الباخرة في الثانية فجر اليوم الإثنين، وجرت أعمال الرقابة الصحية عليها من قبل أعضاء المكتب وسُمح لها بالدخول.



وقبل ذلك، تم إنهاء الاجراءات الصحية للباخرة «AILEEN» والتي تحمل علم جمهورية بالاو الواقعة في المحيط الهادئ، وهي قادمة من روسيا، وقد وصلت في الثالثة إلا عشر دقائق، عصر أمس الأحد، وسمح لها أيضًا بالدخول.