المشري لكوبيش: مجلس الدولة يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته لإجراء الانتخابات

لقاء كوبيش والمشري بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. (المكتب الإعلامي للمجلس)

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، أن المجلس «يضع المسار الدستوري في أولوية اهتماماته للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد».

وجرى لقاء المشري وكوبيش، اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد بقي والنائب الثاني صفوان المسوري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن اللقاء جرى خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمسار الدستوري.

وأضاف أن المبعوث الأممي أكد خلال اللقاء «على تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المسارات المطروحة، إذ أكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر القادم».

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق أيضا إلى الاتفاق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مدينة الغردقة المصرية بشأن المسار الدستوري، وتصويت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على ما جاء في الاتفاق وإحالته إلى مجلس النواب.

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وعقدت اللجنة الدستورية التي تضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعات في فبراير الماضي، بمدينة الغردقة المصرية من أجل التوافق على وضع قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأعلنت النائبة المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة صباح جمعة، في 12 فبراير، عن اتفاق اللجنة على ترتيبات دستورية تنتهي إلى إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، موضحة أن هذه الترتيبات «تشمل خارطة طريق متكاملة وتقديم مشروع التعديل الدستوري العاشر لمجلس النواب، وإجراء الانتخابات في الدوائر التاريخية الثلاث طرابلس وبرقة وفزان».

لقاء كوبيش والمشري بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. (المكتب الإعلامي للمجلس)