السيسي يؤكد لماكرون ضرورة إخلاء ليبيا من «المرتزقة»

صورة مركبة للسيسي وماكرون. (الإنترنت)

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث آخر تطورات الملف الليبي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حيث أكد السيسي «ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي».

وحسب بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن السيسي استعرض مع ماكرون «الموقف المصر الاستراتيجي الثابت في هذا السياق، وجهودها القائمة في دعم السلطة التنفيذية الموقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا».

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وأشاد الرئيس الفرنسي، وفق الرئاسة المصرية، «بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس في هذا الإطار، التي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط»، مؤكدًا «حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم».

والأسبوع الماضي كانت فرنسا ومصر وتركيا هي المحطات الأولى لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في مستهل جولاته الخارجية منذ توليه زمام منصبه رسميًّا هذا الشهر.

وفي وقت سابق الأحد، كشفت الإذاعة الفرنسية عن توجيه المنفي، طلبًا رسميًّا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بسحب المرتزقة السوريين والخبراء العسكريين الأتراك الموجودين في طرابلس.