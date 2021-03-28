القوات البحرية: إنقاذ 132 مهاجرًا بينهم 5 إناث

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 132 مهاجرًا بينهم 5 إناث، غالبهم من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية.
وأضافت القوات، في بيان اليوم الأحد، أن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا، مساء السبت، من إنقاذ المهاجرين «في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين»، حسب البيان المنشور على صفحة الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية.
وتم تحريك الزورق «فزان» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الإنقاذ؛ حيث قام عناصر الجهاز بدورهم، وبعدها جرى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيدًا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت القوات أن جهاز مكافحة الهجرة يتابع «في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».