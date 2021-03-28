القوات البحرية: إنقاذ 132 مهاجرًا بينهم 5 إناث

جانب من عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، 27 مارس 2021. (القوات البحرية الليبية)

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 132 مهاجرًا بينهم 5 إناث، غالبهم من الجنسيات الأفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية.



وأضافت القوات، في بيان اليوم الأحد، أن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تمكنوا، مساء السبت، من إنقاذ المهاجرين «في إطار الجهود الإنسانية والقانونية لحماية السواحل الليبية وتأمين حياة المهاجرين غير القانونيين»، حسب البيان المنشور على صفحة الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية.

وتم تحريك الزورق «فزان» بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى موقع الإنقاذ؛ حيث قام عناصر الجهاز بدورهم، وبعدها جرى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية تمهيدًا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت القوات أن جهاز مكافحة الهجرة يتابع «في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين».

جانب من عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية، 27 مارس 2021. (القوات البحرية الليبية)