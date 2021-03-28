«الأرصاد»: رؤية جيدة وموج هادئ على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 مارس 2021, 10:39 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الأحد.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح شرقي يتحول يوم الغد إلى جنوبي شرقي، على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت سرعته ما بين (05–15 ) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25–0.75) متر.

• البحر ما بين الهادئ وخفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.

• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

• الريح شمالي شرقي على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، بينما يكون شمالي غربي إلى بحري على باقي الساحل سرعته ما بين (05–15) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–0.75) متر، يصل إلى (1.25) متر على أقصى الساحل الشرقي.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل شحات لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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