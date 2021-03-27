حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت 27 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 11:12 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للاعتدال على غالب المناطق اليوم السبت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. 

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم تتكاثر غدا على بعض المناطق.
 الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و24 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
السماء صافية إلى قليلة الغيوم تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 و21  درجة، ولا تتجاوز 13 درجة على المرتفعات الجبلية وتميل للاعتدال خلال اليومين المقبلين.

 الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
الطقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العالية.
 الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على أقصى مناطق الجنوب.
درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الكفرة - السرير - تازربو:
 الطقس مشمس.
الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و23 درجة.

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