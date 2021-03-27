شركة سرت توسع رقعة نشاطها وتبدأ العمليات في القطعة «م ن 101» بحوض مرزق

عامل بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في القطعة م ن 101 بحوض مرزق، (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، توسع رقعة نشاطها بعد اتخاذ خطوات جديدة في زيادة الإنتاج، من خلال فريق متخصص إلى القطعة م ن 101 بحوض مرزق، والتي أسندت إلى الشركة بناء على قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 141 لسنة 2007.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات المؤسسة الوطنية للنفط، وفي إطار الخطوات التي تتخذها الشركة في زيادة القدرة الإنتاجية للنفط الخام وتعويض الكميات النفطية المنتجة باحتياطيات جديدة.

وتابعت أن فريقا من إدارة الحفر والهندسة النفطية توجه بتعليمات من رئيس مجلس الإدارة وبإشراف مباشر من عضو مجلس الإدارة للعمليات، إلى القطعة م ن 101 الواقعة بحوض مرزق، والتي أسندت إلى الشركة بناء على قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 141 لسنة 2007 .

وبحسب البيان، تتركز مهمة الفريق في تقييم الوضع، إذ من المقرر أن تتوجه الحفارات إلى هذه القطعة بعد شهر رمضان المبارك، فيما سيتم لاحقًا استغلال معدات الربط المبكر والمعدات السطحية المجاورة بالتعاون مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في الجنوب.

ومن المتوقع دخول الحقل للإنتاج في غضون 18 شهراً من بدء العمليات، وفق بيان الشركة الذي كشف عن توجه حفارتين للحفر، وأخريين للصيانة لتعمل على خمس آبار استكشافية كمرحلة أولى.

وتمتلك شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، عدة قطع مستهدفة بالتطوير قريبا، ومنها القطعة 216 بحوض غدامس والقطعتان 16 و17 جنوب رأس لانوف، والتي سيبدأ العمل عليها من خلال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد.

فيما أكد رئيس مجلس الإدارة أن شركة سرت تطمح لتطوير الحقول التابعة لها في الجنوب والغرب الليبي، وستتسع رقعة نشاطها حتى تحقق رقماً يؤكد موقعها في مصاف الشركات الأولى، والذي سيعيد لها مكانتها المعهودة، بجهود المخلصين من مستخدميها في مختلف المواقع.