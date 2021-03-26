بالأسماء.. اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية ترهونة تسلم 13 جثة لذويهم بعد التعرف عليهم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 10:21 مساء
فريق هيئة المفقودين أثناء انتشال الجثامين من إحدى المقابر الجديدة بمشروع الربط في ترهونة. (الهيئة العامة للبحث عن المفقودين)

أعلنت وزارة العدل أن اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية ترهونة سلمت 13 جثة لذويهم بعد التعرف عليهم.

وبحسب بيان لوزارة العدل اليوم، سلمت اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير العدل رقم 411 لسنة 2020، للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، اليوم الجمعة 13 جثة لمواطنين ليبيين عثر عليهم في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة، لذويهم بمقر اللجنة بمستشفى أبوسليم للحوادث طرابلس.

حضر عمليات التسليم، رئيس فريق التحقيقات بجهاز المباحث الجنائية، بعد تحليل العينات المأخوذة منها، واستكمال إجراءات التعرف الثانوية من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثث.

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