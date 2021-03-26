الدبيبة ينهي عمل لجنة توفير لقاح فيروس كورونا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنهاء عمل عدد من اللجان المشكلة بخصوص فيروس كورونا، وعلى رأسها لجنة توفير لقاح فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 242 لسنة 2021.

وشمل القرار إنهاء عمل لجنة العطاءات الفرعية للأدوية والمستلزمات الطبية، المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018.

كما شمل القرار إنهاء عمل لجنة العطاءات الفنية للشراء المحلي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1158 لسنة 2018، واللجنة العليا للإشراف على عطاءات جهاز الإمداد الطبي المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 1275 لسنة 2018.

وكذلك اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي، واللجنة الاستثنائية للمشتريات الخاصة لمواجهة جائحة وباء كورونا.