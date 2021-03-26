26 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 08:31 صباحا
طبيب خلال كشفه على مواطن بعيادة في أوباري، (أرشيفية: جمعية الهلال الأحمر الليبي)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها تسجيل 26 إصابة بفيروس «كورونا» في الجنوب، وشفاء 66 مصابًا، بينما توفت حالة واحدة، أمس الخميس.

وتسلم مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها، 69 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 43 منها، حسب بيان للمركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوزعت الإصابات بواقع 17 حالة في سبها، و8 حالات في مرزق، وحالة في وادي عتبة، أما حالة الوفاة الوحيدة فسجلت في سبها.

ومنذ مطلع مارس الجاري، شهدت سبها وعدد من بلديات الجنوب ازديادًا كبيرًا في عدد الإصابات والوفيات جراء الجائحة.

وأرجعت لجنة إدارة جائحة «كورونا» في سبها تفاقم الوضع الوبائي إلى «الازدحام خلال المناسبات الاجتماعية وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة».

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