مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس بين المنقوش ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا

من اليمين: دي مايو وهايكو ماس وجانب إيف لودريان. (الإنترنت)

يعقد وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويغي دي مايو ، الخميس، مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا مع نظيرتهم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، يتحدثون فيه عن زيارتهم ليبيا، وعن العلاقات الأوروبية- الليبية في ظل السلطة التنفيذية الجديدة التي تقود البلاد في المرحلة الراهنة وصولًا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وتأتي الزيارة المشتركة بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كما أنها الثانية لوزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في أقل من أسبوع.