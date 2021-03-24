كوبيش: فتح الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة والمنطقة الشرقية خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 04:25 مساء

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قرب فتح الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة والمنطقة الشرقية خلال الأسبوعين المقبلين، بعد ما تحقق تقدم كبير في نزع الألغام من خلال اللجنة العسكرية (5+5).

وتابع كوبيش، خلال جلسة خصصها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في ليبيا، أنه لمس من الليبيين، لاسيما من الشباب إصرارا كبيرا على إجراء الانتخابات بموعدها ، مؤكدا ضرورة العمل فورا من المؤسسات الليبية على قوانين ذات صلة بالعملية الانتخابية.

وتابع أن حكومة الوحدة الوطنية أظهرت رغبة في إجراء الانتخابات في موعدها بنهاية العام، من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات، مطالبا الحكومة بضمان تخصيص ميزانية للمفوضية.

وأضاف أن ترتيب جلسة مجلس النواب في سرت، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، تسبب في إعادة تموضع المقاتلين الأجانب في المدينة، وساعد في فتح مطار القرضابية لاستقبال أعضاء المجلس.

وأوضح أن المقاتلين والمرتزقة الأجانب ما زالوا موجودين في البلاد، وفي سرت نفسها، مؤكدا أن جميع الليبيين من مختلف الأعراق والمناطق دعوا لانسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد.

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