عقيلة صالح يدعو للحفاظ على التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتطوير العلاقات بين البلدين

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى الحفاظ على التعاون بين ليبيا وإيطاليا، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على أن ذلك «مهم جدا» حيث تعد إيطاليا الدولة الأوروبية الأقرب إلى ليبيا وهناك مصالح مشتركة بين البلدين.

وقال صالح في تصريح نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن جريدة «لاستامبا» الصادرة في روما، إنه «ينبغي الحفاظ على التعاون بين إيطاليا وليبيا والاستمرار في تطوير العلاقات والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين».

وأضاف صالح أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي «سيتمكن من تعزيز العلاقات مع ليبيا عبر كل الأطراف، من خلال فهم عضوي للجغرافيا والنسيج الاجتماعي للبلاد». وتابع: «ونحن بدورنا سندعم هذا بشكل يحافظ على العلاقات الطيبة ويسهم في إعادة الإعمار».

وزار وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي، الأحد، العاصمة الليبية طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في أول زيارة لوزير من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.