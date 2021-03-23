اجتماع بين مصلحة المطارات والشركة العالمية للتفتيش

اجتماع مسؤولي مصلحة المطارات والشركة العالمية للتفتيش، 22 مارس 2021، (صفحة المصلحة على فيسبوك)

عقدت مساعد رئيس مصلحة المطارات محمد فسطاوي اجتماعا، مع المدير العام للشركة العالمية للتفتيش عبدالرحمن المريمي، في مقر المصلحة، بحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية بالجهتين.

وناقش الاجتماع، أمس الإثنين، آلية تنفيذ إجراءات وخطوات التفتيش على المواد والبضائع المتعاقد على توريدها من طرف المصلحة مع المصنعين والشركات الموردة، بما فيها المنظومات والأجهزة الفنية والمعدات التقنية، وحسب الشروط والمواصفات المذكورة في العقود المبرمة، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع لبعض الملاحظات، ومتطلبات المصلحة المتعلقة بعملية التفتيش لضمان تحسين الآلية المتبعة من طرف الشركة، باعتبار خصوصية الأجهزة والمعدات الموردة للمطارات.