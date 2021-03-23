اجتماع بين مصلحة المطارات والشركة العالمية للتفتيش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 10:56 صباحا
اجتماع مسؤولي مصلحة المطارات والشركة العالمية للتفتيش، 22 مارس 2021، (صفحة المصلحة على فيسبوك)

عقدت مساعد رئيس مصلحة المطارات محمد فسطاوي اجتماعا، مع المدير العام للشركة العالمية للتفتيش عبدالرحمن المريمي، في مقر المصلحة، بحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية بالجهتين.

وناقش الاجتماع، أمس الإثنين، آلية تنفيذ إجراءات وخطوات التفتيش على المواد والبضائع المتعاقد على توريدها من طرف المصلحة مع المصنعين والشركات الموردة، بما فيها المنظومات والأجهزة الفنية والمعدات التقنية، وحسب الشروط والمواصفات المذكورة في العقود المبرمة، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع لبعض الملاحظات، ومتطلبات المصلحة المتعلقة بعملية التفتيش لضمان تحسين الآلية المتبعة من طرف الشركة، باعتبار خصوصية الأجهزة والمعدات الموردة للمطارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
فلوسنا | عبء إثبات ملكية الأراضي والمشاريع المقامة عليها
فيديو
ليبيا تواصل تربعها على عرش «الأكثر سعادة» مغاربيا.. وتقرير أممي يوضح السبب
ليبيا
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج
ليبيا
لأول مرة.. وزير نرويجي سابق يكشف عن مفاوضات سرية قبل سقوط القذافي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي