أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة على مناطق الوسط والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 10:26 صباحا
أجواء غير مستقرة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر غالبية المناطق بأجواء متقلبة مع رياح نشطة الى قوية  مثيرة للأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، إن موجة الطقس السي سيتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق .   

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
 السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12و18 درجة مئويةْ على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
السماء قليلة الغيوم، تتكاثر اليوم على الجغبوب والواحات، والرياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة الى قوية، تتجاوز سرعتها60 كيلومتر في الساعة لتثير الأتربة والغبار، وتكون نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والرمال على جالو والجغبوب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، وبين 35 و37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات – غدامس – الحمادة
تتكاثر السحب اليوم على غدامس والحمادة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح غربية، نشطة إلى قوية السرعة، تتجاوز سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة،مثيرة للأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

 الكفرة - السرير- تازربو
تتكاثر السحب على السرير، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تثير الأتربة والرمال على غالبية المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية.

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