مائدة مستديرة بطرابلس تستعرض تحديات مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 05:36 مساء
المائدة المستديرة حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. الأحد 21 مارس 2021. (مفوضية الانتخابات)

شهد مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأحد، تنظيم مائدة مستديرة من قبل وحدة دعم المرأة بالمفوضية جرى خلالها استعراض التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، وسبل تعزيز مشاركتها في الاستحقاق الديمقراطي.

وشارك في المائدة المستديرة كل من عضوي مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب وأبوبكر مردة، ومسؤول وحدة دعم المرأة سوزان حمي، وعدد من ممثلات المنظمات المعنية بحقوق المرأة.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبر موقعها على الإنترنت، إن المائدة المستديرة ناقشت سبل تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والتحديات التي تعترض مشاركتها في الانتخابات المقبلة، ومن أبرزها قضية مشاركة المرأة الليبية المتزوجة بأجنبي.

وافتتح اللقاء عضو مجلس إدارة المفوضية رباب حلب بكلمة أعربت فيها عن تقديرها لمساهمة المنظمات النسائية في التعاون مع المفوضية، في سبيل الرفع من مستوى المشاركة الانتخابية للمرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، مثمنة روح المسؤولية التي اضطلعت بها هذه المنظمات وجهودها في بناء الوعي الوطني والديمقراطي.

وتحدثت في اللقاء كل من جازية عيسى وآمال الناني، من منظمة «ليبية وابني غريب» حول السلبيات والمعوقات التي تحوْل دون مشاركة هذه الفئة من النساء في الانتخابات.

المائدة المستديرة حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. الأحد 21 مارس 2021. (مفوضية الانتخابات)
المائدة المستديرة حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. الأحد 21 مارس 2021. (مفوضية الانتخابات)
المائدة المستديرة حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. الأحد 21 مارس 2021. (مفوضية الانتخابات)
المائدة المستديرة حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. الأحد 21 مارس 2021. (مفوضية الانتخابات)
المائدة المستديرة حول تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. الأحد 21 مارس 2021. (مفوضية الانتخابات)
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