سرقة 600 متر أسلاك كهرباء بقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 07:27 مساء
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، سرقة أسلاك مسافة 600 متر على «خط 11ك ف المشيرقي من 30 المنارة» التابع لدائرة توزيع قصر بن غشير الذي يغذي محطة فرعية همان.

ودانت الشركة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية، واعتبرتها «ظاهرة مستفحلة» تؤثر على «نمط حياة السكان وترفع قيمة التكاليف المادية التي تتكبدها الشركة وتضيع جهود عامليها في ترميم الأضرار بدلًا عن تسخيرها في أعمال الصيانة والتطوير».

- سرقة 1000 متر أسلاك كهرباء في طرابلس

وسبق أن أعلنت الشركة، الثلاثاء، سرقة أربعة خطوط تغذية كاملة تغطي أكثر من 29 محولًا سكنيًّا وزراعيًّا، ولمسافة 3550 مترًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: برنامجي لرئاسة اتحاد الكرة الليبي يهدف إلى البناء ...
رياضة محلية
التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري
ليبيا
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية
عربى
كوبيش يبحث دور ألمانيا في تعزيز دعم المجتمع الدولي للسلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
«المسابقات» تهدد بالملاعب المحايدة حال تكرار الشغب الجماهيري
رياضة محلية
النفط الليبي مقابل بضائع تونسية.. والدينار بدل العملات الأجنبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج
ليبيا
المغرب: مشروع زراعة «القنب الهندي» يثير جدلا بين المزارعين
عربى
إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عملية «إيريني» لتقليل التدخل الأجنبي في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي مثير عن بدايات الكون