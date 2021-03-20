«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (السبت 20 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 02:56 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي، كما أعلنت عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي.

ويبلغ عدد طرح الأحمال على جميع أنحاء ليبيا ساعتين، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون بالمجموعة، في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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