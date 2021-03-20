«يونيسف»: مخلفات الحرب تهدد أرواح أكثر من نصف مليون شخص في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 12:24 صباحا
دانات وقذائف من مخلفات الحرب، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضون للخطر في ليبيا بسبب مخلفات الحرب، بينهم 63 ألف نازح و123 ألف عائد للمناطق التي نزحوا منها، و145 ألف مواطن مقيم و175 ألف مهاجر.

وأعربت عن قلقها حيال وفاة وإصابة أطفال في منطقة عين زارة مساء يوم الخميس الماضي بسبب حادث وقع نتيجة «مخلفات الحرب»، حسب بيان على صفحة مكتب المنظمة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الجمعة.

وتابع البيان: «أثرت الواقعة على أسرة بأكملها من أربعة إخوة، وأدت إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عاما، ووفقًا للمعلومات الواردة إلينا، فإن الأشقاء الثلاثة الباقين تتراوح أعمارهم بين 14 و8 سنوات، اثنان منهم في وحدة العناية المركزة».

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وأشارت المنظمة إلى عملها مع الهيئات الحكومية، بما في ذلك المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، على ضمان حصول الأطفال المصابين وذويهم على الدعم الملائم.

وأكدت دعم الجهود من جميع الجهات في مجال التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة.

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