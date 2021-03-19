إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عملية «إيريني» لتقليل التدخل الأجنبي في ليبيا

وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني. (آكي)

دعا وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عملية «إيريني» البحرية المعنية بمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي منذ العام 2011، مجددا التأكيد على أن ليبيا «أولوية استراتيجية» بالنسبة لبلاده.

وقال غويريني في مقابلة مع جريدة «ريبوبليكا» نقلتها وكالة «آكي»، اليوم الجمعة: «كوزارة دفاع سنواصل متابعة التعاون العسكري التقني، مع التركيز قبل كل شيء على التدريب وكذلك ضمان الدعم لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، حسبما نصت الاتفاقية الموقعة في شهر ديسمبر مع نظيره في حكومة الوفاق الوطني السابقة، صلاح الدين النمروش».

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أهمية التعاون العسكري مع ليبيا كي تعود بلاده للعب «دور ريادي» ومد يد العون «لدعم مؤسساتها مع احترام السيادة الوطنية الليبية».

وبشأن عملية «ايريني» الأوروبية لمراقبة الالتزام بحظر تدفق السلاح إلى ليبيا، قال غويريني: «إيريني مهمة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأعتقد أن جزءًا من مصداقية الالتزام الأوروبي في ليبيا يمر عبر ثبات عملها، الذي يتعين علينا أن نعمل على تعزيزه، لأنه كلما زادت فاعلية إيريني قل التدخل الأجنبي، الذي من شأنه زعزعة تقدم ليبيا وبالتالي ستكون الحكومة الجديدة قادرة على امتلاك استقلاليتها».

وأضاف: «لكن للقيام بذلك دون رياء، يجب أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي أجندة مشتركة حقًا: في تعاون يضع جانبًا الغيرة الوطنية. وهذا ينطبق أيضًا على التزامنا في منطقة الساحل الأفريقي».