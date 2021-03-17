منطقة سرت وجوارها تعاني أزمة وقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 07:22 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تعاني منطقة سرت نقصًا حادًّا في البنزين بمحطاتها المنتشرة من وادي جارف والقبيبة غرباً وحتى أبوهادي جنوبًا وحتى هراوة شرقًا، التي يوجد بها أكثر من عشرين محطة وقود تتبع شركات الراحلة، وليبيا نفط، والشرارة، وخدمات الطرق السريعة.

وأكد مواطنون من المنطقة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، عدم توفر البنزين في المنطقة من سرت حتى منطقة السدرة شرقًا، وجنوباً حتى هون ما أربك حركة المواطنين مع تأخر منح مرتبات الموظفين بالدولة للشهر الثالث على التوالي وعدم وجود السيولة النقدية بمصارف سرت البالغ عددها 8 مصارف مختلفة.

وقال المواطنون إنهم يضطرون إلى شراء غالون الوقود من السوق السوداء التي وصل فيها سعر غالون الوقود سعة 20 لترًا إلى 35 ديناراً وسعر أسطوانة غاز الطهي إلى 45 ديناراً، مشيرين إلى أن المنطقة تعاني أيضًا نقص الاحتياجات اليومية إلى جانب نقص الوقود كالأدوية وتدني خدمات الاتصالات ومستلزمات قسم العزل ومشغلات مختبر تحليل فيروس «كورونا».

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