اكتشاف إصابات بسلالتي «كورونا» البريطانية والجنوب أفريقية في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 02:49 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اكتشاف 17 إصابة بسلالتي فيروس «كورونا المستجد» المتحورتين، اللتين اكتشفا في بريطانيا وجنوب أفريقيا في مدينة مصراتة.

ودرس فريق خبراء فيروسات تابع لفرع المركز 32 عينة لمصابين، باستخدام مشغلات «PCR» تحدد السلالات المتحورة للفيروس، لتكتشف عينتين مصابتين بالسلالة البريطانية، و15 عينة مصابة بسلالة جنوب أفريقيا، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن هذه الدراسة تؤكد سرعة انتشار السلالة الإنجليزية، كما تسجل انتشار سلالة جنوب أفريقيا، المكتشفة لأول مرة في ليبيا.

وتابع: «اكتشاف هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسر ما يحدث حاليا من سرعة انتشار الوباء، وتفاقم الوضع بصورة خطيرة، وربما يكون السبب في إرتفاع الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة، وازدياد نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة».

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