مديرية أمن بنغازي: ضبط أي مركبة دون مستندات رسمية أو لوحات معدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 01:05 مساء
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مُديرية أمن بنغازي ضبط أي مركبة، تتجول بالمدينة دون مستندات رسمية أو لوحات ووضعها بالحجز القانوني.

وقالت المديرية إنها اتخذت جملة من الإجراءات القانونية الصارمة بتوجيهات مدير أمن بنغازي عميد ونيس الشكري، تشمل التشديد على إزالة الزجاج المعتم مع تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة والانتشار الأمني والمُروري، المكثف على كامل الطرق الرئيسية بالمدينة.

وأكدت مُديرية أمن بنغازي إطلاق الحملات الأمنية والمرورية المُكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بأنواعها، ومن ضمن هذه المخالفات، عدم التقيد بالسرعة القانونية واتخاذ الإجراء القانوني وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل المركبات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحمة مرورية.

وبحسب البيان منحت المديرية مهلة شهر للسائقين، عقبها ستضع المركبات التي دون مستندات رسمية ولوحات معدنية في الحجز القانوني.

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