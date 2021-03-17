الدبيبة يلتقي قيس سعيد في طرابلس

من لقاء الدبيبة مع قيس سعيد في طرابلس، 17 مارس 2021. (الإنترنت)

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، في طرابلس، الرئيس التونسي قيس سعيد الذي بدأ اليوم زيارة إلى ليبيا.

ووصل قيس سعيد صباح اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي، وكان في استقباله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وتعليقًا على الزيارة، عبر سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، عن «تفاؤله»، وغرد على «تويتر»: «مشجع رؤية هذا الترحيب المبكر بالرئيس التونسي قيس سعيد من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس! تخيل إمكانات التوسع بين ليبيا وتونس... التعاون في التجارة والتدريب والسياحة».

من لقاء الدبيبة مع قيس سعيد في طرابلس، 17 مارس 2021. (الإنترنت)

من لقاء الدبيبة مع قيس سعيد في طرابلس، 17 مارس 2021. (الإنترنت)