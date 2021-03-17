السفير الألماني عن زيارة قيس سعيد ليبيا: تخيل إمكانات التوسع بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 11:32 صباحا
من استقبال المنفي ونائبيه لرئيس تونس قيس سعيد في طرابلس، 17 مارس 2021. (الرئاسة التونسية)

عبر سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا عن «تفاؤله» بزيارة رئيس تونس قيس سعيد إلى ليبيا، واستقباله من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وقال أوفتشا في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مشجع رؤية هذا الترحيب المبكر بالرئيس التونسي قيس سعيد من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس! تخيل إمكانات التوسع بين ليبيا وتونس... التعاون في التجارة والتدريب والسياحة».

- المنفي يستقبل قيس سعيد في مطار معيتيقة

وأكد استعداد ألمانيا دعم المبادرات الثنائية بين البلدين في هذا الإطار.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار معيتيقة الدولي وكان في استقباله رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي.

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