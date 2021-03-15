الدبيبة يناقش مع اللجنة العسكرية «5+5» إخراج القوات الأجنبية ودعم مسار توحيد الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 مارس 2021, 09:56 مساء
الدبيبة يتوسط أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة خلال اجتماعهم في سرت. (حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت «مسألة إخراج القوات الأجنبية ودعم اللجنة بكل ما يلزم لدعم مسار توحيد الجيش الليبي»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

ووصل الدبيبة إلى مدينة سرت قادمًا من مدينة طبرق شرق البلاد بعد أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسة حضرها إلى جانب رئيس الحكومة، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من المسؤولين وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا.

- الدبيبة يبحث مع «5+5» خطة تأمين الطريق الساحلي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته، على «فيسبوك»، إن اجتماع الدبيبة مع اللجنة العسكرية المشتركة جاء «للوقوف على الاحتياجات اللازمة لعمل اللجنة»، مشيرًا إلى أنه بحث مع اللجنة «تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق».

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