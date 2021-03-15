وقفة احتجاجية لأهالي معتقلين منذ 2011 أمام مقر لجنة «5+5»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 15 مارس 2021, 07:49 مساء
وقفة احتجاجية لأهالي معتقلين فى سجون ليبية منذ العام 2011 أمام مقر لجنة (5+5) في سرت. (بوابة الوسط)

نظم أهالي معتقلين في سجون ليبية منذ العام 2011 وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الدائم بسرت، وبحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وطالب المحتجون بالإفراج عن أبنائهم السجناء الذين جرى اعتقالهم خلال أحداث العام 2011 بصفاتهم مسؤولين سياسيين وعسكريين في النظام السابق.

وأكدوا، في بيان، «استعداد أولئك السجناء للالتزام أخلاقيًّا بتجاوز المحن والأحقاد وإعادة بناء الدولة الليبية (الحاضنة للجميع)».

واجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت للوقوف على احتياجات اللجنة. وأشار بيان إعلامي صادر عن المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة «بحث تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتحه».

وخلال الوقفة الاحتجاجية، دعا المحتجون في بيان «المدن الليبية التي يوجد في نطاقها الإداري سجون تضم المعنيين من أبنائهم إلى إطلاق سراحهم من أجل بناء الثقة وتجاوز الأحقاد واستعادة السلم».

كما أكد بيان أهالي السجناء أن «حسن نوايا السلطات الليبية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يعتمد على اتخاد الإجراءات الشاملة والعادلة للإفراج عن المعتقلين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيران تدرس «كل الخيارات» بعد التخريب الذي تعرضت له سفينتها
دولى
فرانس برس: منظمات حقوقية تقدم شكوى ضد«فاغنر»الروسية
دولى
واشنطن: شركة «هواوي» تمثل تهديدا للأمن القومي
دولى
أسعار النفط تتجه صوب 70 دولارا للبرميل مع انتعاش الاقتصاد الصيني
اقتصاد
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة ويدعو إلى مصالحة شاملة وإخراج المرتزقة
ليبيا
مستشار الأمن القومي الأميركي: سندعم عقد الانتخابات في ليبيا.. وسنعزز مساءلة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحديات تنتظر حكومة الدبيبة.. الخدمات و«كورونا» والانتخابات
ليبيا
العدد 277 من جريدة «الوسط»: بدء العد التنازلي للانتخابات الليبية.. و700 ألف شخص ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التعرف على كود لون سيارتك