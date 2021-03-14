صنع الله يشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 02:38 مساء
المهندس مصطفى صنع الله، في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول, 14 مارس 2021. (مؤسسة النفط)

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في الاجتماع رقم 40، للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول، الذي انعقد الخميس الماضي، عبر الدائرة الافتراضية.

وترأس الاجتماع وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمنظمة، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

فيما ناقش المجتمعون واعتمدوا تنفيذ دراسة حول مستقبل صناعة النفط والغاز في أفريقيا، كما استمع الحاضرون لتقرير المجلس التنفيذي للمنظمة وتقرير إدارة مؤسسة الاستثمار بالطاقة في أفريقيا (AEICORP) التابعة للمنظمة، كما قبل المجتمعون دعوة الجزائر لاستضافة الاجتماع القادم للمجلس.

وتأسست منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول في عام 1987، وتضم في عضويتها 15 دولة أفريقية من بينها ليبيا إضافة إلى ثلاث دول بصفة مراقب، وتهدف إلى تعزيز تنسيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتسيير قطاع النفط والغاز في الدول الأعضاء ودعم الدول الأفريقية المستوردة للنفط والمنتجات النفطية.

المهندس مصطفى صنع الله، في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول, 14 مارس 2021. (مؤسسة النفط)
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