باشاغا لا يرفض تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 09:54 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق, فتحي باشاغا (الإنترنت)

عبر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن عدم اعتراضه على تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، مؤكدًا أنه طالما أن هذا النظام يحمي الليبيين، وطالما أنه يوحد البلاد، «ليس لدي اعتراض» عليه.

وتابع باشاغا، خلال لقائه مع مجلة «Le Point» الفرنسية: «ليس لدي اعتراض حقيقي طالما أنه (النظام الفيدرالي) يمنح الليبيين حقوقهم الكاملة وإمكانية ممارسة جنسيتهم الكاملة»، مضيفًا أنه لن تكون المرة الأولى إذا تم إقرار النظام الفيدرالي في الدستور، «هناك أمثلة ناجحة للغاية للفيدرالية في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا».

وعن احتمال تقسيم البلاد، قال: «كان لليبيا في الماضي سابقة في توحيد البلاد، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق رئيسية قبل أن ينجح الملك في توحيدها»، مضيفًا: «بالتأكيد سنفكر في هذه التجربة لكن حسب اعتقادي، العقبات الرئيسية هي تقسيم المؤسسات الحكومية الرئيسية».

وأضاف أن الأساس الدستوري هو أيضًا مفتاح التغلب على الانقسام، كما أن هناك عقبات أخرى، مثل التدخل الأجنبي والمرتزقة والفساد، «تظل كل هذه العقبات الرئيسية أمام توحيد ليبيا».

وأكد أن الليبيين يرغبون في توحيد البلاد وتكرار التجربة السابقة بالاتفاق على دستور.

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