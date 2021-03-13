السيسي يهنئ الدبيبة بعد الحصول على ثقة البرلمان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 07:21 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، (الرئاسة المصرية)

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي، التي «تمثل خطوة تاريخية مهمة في طريق تسوية الأزمة الليبية».

وبحسب بيان للرئاسة المصرية اليوم، أجرى السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًّا، مع الدبيبة، عبر فيه عن تهانيه له، مؤكدًا الثقة في «قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل».

وشدد السيسي على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، و«الاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا، التي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق».

من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للسيسي على تهنئته، معربًا عن «التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية»، مؤكدًا «خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدمًا بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر».

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