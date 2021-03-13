3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 مارس 2021, 07:19 مساء
أحد الميادين الرئيسية في مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

سُجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في طبرق، اليوم السبت، على ما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في المدينة.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل للكشف عن الفيروس لعدد لم تحدده اللجنة الاستشارية في بيانها رقم «124» المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، استياءه من التقارير التي اطلع عليها بشأن الميزانيات التي جرى إنفاقها للتعامل مع أزمة الوباء، مؤكدًا أن «مكافحة الفساد ستبدأ من كورونا».

وحتى 31 ديسمبر الماضي، أحصى فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة طبرق، 325 حالة إصابة بالفيروس في البلدية، بينها 40 حالة نشطة و235 حالة شفاء و50 حالة وفاة.

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