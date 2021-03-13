«الأرصاد»: أمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار خفيفة مساء اليوم السبت على الساحل من أرس اجدير إلى سرت، وغدا الأحد على ساحل الخليج والجبل الأخضر.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة الليلة وصباح الغد.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، تتــراوح سـرعتـــها مـا بــين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 17 درجة.

- الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على ساحل الخليج والجبل الأخضر.

- الرياح متغير الاتجاه إلى بحرية تتحول غدا إلى شمالية شرقية تتــراوح ســـرعتها ما بــين 05 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 17 درجة.

-الرؤيـة جيدة.

جدول بحالة الطقس على عدد من الموانئ الليبية، السبت 13 مارس 2021. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)