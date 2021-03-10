الدبيبة يطلع على أوضاع المنازل المدمرة في سرت

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال جولة في مدينة سرت، 10 مارس 2021. (الإنترنت))

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، جولة في مدينة سرت بعد ساعات قليلة من نيل الحكومة ثقة مجلس النواب في وقت سابق الأربعاء.

وحسب تسجيل مصور، حصلت «بوابة الوسط»، على نسخة منه، فقد اطلع الدبيبة على أوضاع المنازل المدمرة في سرت جراء الحرب على «داعش»، وتعهد بزيارة أخرى للمدينة.

ومن المقرر أن يؤدي وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة ‎بنغازي، وفق الدبيبة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وقال: «الجلسة التي تليها ستخصص لاعتماد ميزانية الحكومة أمام النواب في طرابلس».

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على ثقة 132 عضوًا بمجلس النواب الذي واصل انعقاده منذ الإثنين الماضي في سرت للنظر في اعتماد الحكومة. وهنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حكومة الوحدة الوطنية لمناسبة حصولها على الثقة من مجلس النواب، مبديًا «كامل الاستعداد» لتسليم المسؤوليات لها بكل «رحابة صدر».