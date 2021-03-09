وكيل «داخلية الوفاق» يلتقي المستشار الإقليمي لشؤون الهجرة في السفارة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 مارس 2021, 10:57 مساء
وكيل «داخلية الوفاق» مع المستشار الإقليمي لشؤون الهجرة في السفارة البريطانية, 9 مارس 2021. (داخلية الوفاق)

التقى وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة بطرابلس، المستشار الإقليمي لشؤون الهجرة في السفارة البريطانية، تيموثي داكيت.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية، وما تسببه هذه الظاهرة من إرهاق للدولة الليبية، وما تعانيه من مشاكل جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الشيباني، ضرورة تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة مع الدولة الليبية، باعتبارها دولة عبور للمهاجرين وليست المقصد وبأنها المتضرر الأول، ومن ثم دول الاتحاد الأوروبي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء، ووضع حلول للمشاكل التي يواجهونها من خلال وضع خطوات ناجحة عملية على أرض الواقع، من خلال مد يد العون لهم أو ترحيلهم طواعية إلى بلدانهم، ووضع حد لمعاناتهم ومساعدة الدولة الليبية في هذا الشأن.

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