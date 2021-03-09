بالصور: مراسم التسليم والاستلام لمدير مديرية أمن امساعد

مراسم التسليم والاستلام لمدير مديرية أمن امساعد, الإثنين 9 مارس 2021. (الإنترنت)

أُجريت أمس مراسم التسليم والاستلام لمنصب مدير مديرية أمن امساعد بين المدير السابق العقيد جبريل اشعيب، والعقيد أبريك غيث.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، وفي حضور أعضاء اللجنة المكلفة من الوزارة، بشأن إتمام عملية التسليم والاستلام، المتمثلة في رئيس اللجنة العميد خالد عبدالعزيز البسطة مدير أمن طبرق، والعميد عمران بريك مدير عام منفذ امساعد.

كما ضمت اللجنة العقيد صقر الفقيه رئيس مكتب الأمن الخارجي امساعد، والمقدم رمضان سعد رئيس الاستخبارات العسكرية، والمقدم عماد رئيس رقابة جوزات منفذ امساعد.

مراسم التسليم والاستلام لمدير مديرية أمن امساعد, الإثنين 9 مارس 2021. (الإنترنت)

مراسم التسليم والاستلام لمدير مديرية أمن امساعد, الإثنين 9 مارس 2021. (الإنترنت)