عقيلة يدعو دبيبة إلى تشكيل الحكومة بـ«إرادته الحرة» وتقديمها «مكتملة» لـ«النواب» غدا

دبيبة يتحدث أمام مجلس النواب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، 9 مارس 2021. (صورة من بث مباشر)

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد دبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدًا الأربعاء إلى مجلس النواب للنظر بشأن منحها الثقة.

جاء ذلك خلال مداخلة لعقيلة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم بسرت، التي حضرها دبيبة لعرض تشكيلته الحكومية على أعضاء المجلس.

وقال صالح موجهًا حديثة لدبيبة:« هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة»، ودعاه إلى تشكيل الحكومة بـ«إرادته الحرة».

بدوره، أكد دبيبة استعداده لتقديم باقي التشكيلة الحكومية في «ربع ساعة»، شرط الحصول على تحفظات النواب لاستبدال المرشحين المتحفظ عليهم.