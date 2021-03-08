إجراءات أمنية مشددة في محيط جلسة النواب بمدينة سرت (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 مارس 2021, 05:04 مساء
انتشار أمني في محيط مجمع واغادوغو بمدينة سرت، 8 مارس 2021. (الإدارة العامة للدعم المركزي)

شهد محيط مجمع واغادوغو بمدينة سرت انتشارًا أمنيًّا واسعًا، حيث تنعقد الآن جلسة مجلس النواب بشأن مناقشة ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

ونشرت صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي، التابعة للقيادة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا للانتشار الأمني حول قاعة الاجتماع.

وبدأت عصر الإثنين جلسة مجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة؛ وذلك بحضور 132 نائبًا من أعضاء المجلس، برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وتعقد الجلسة بعد خلافات طويلة حول مكان انعقادها، وسط احتمال منحها الثقة أو التحفظ على التشكيل الحكومي مع استمرار عدم إجماع أعضاء مجلس النواب على عقد الجلسة وموضوعها الأساسي.

وسيكون أمام البرلمان مهلة 21 يومًا لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية المقدمة من دبيبة، وإذا لم تنل الثقة من المجلس فإن الأمر سيعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي، حسب بنود خارطة الطريق التي أقرها الملتقى الذي بدأ انعقاده في نوفمبر الماضي وعقدت الجلسة الأولى منه في تونس.

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