الكوني: أحيي المرأة الليبية في عيدها وأدعوها ألا تقبل بإقصاء أو إنقاص

نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد موسى الكوني، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية، موسى الكوني التحية إلى «المرأة الليبية في عيدها»، في إشارة إلى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وقال: «أحيي المرأة الليبية، في يوم عيدها والرمز، المُحتفل بجلال وسلمية ثورات النساء عبر العالم، وأشدد بأن لها اليوم أن تنتصر لشموخها ولمجدها، وألا تقبل بإقصاء أو إنقاص، ولا تسمح بأن تُهان في الطوابير أمام المصارف، ولا يموت طفلها في انتظار الدواء، أو أن يُحرق وقودا لمعارك خاسرة»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين.

وأضاف أن المرأة هي «صانعة الحياة وحصن السلام»، مكملا: «كم أجحفنا بحقها، كم تأخرنا لنجدتها، كم تعرقل خطوها الصاعد، واليوم تنهض نساء ليبيا لمعارك الإعمار، لإنعاش الوطن وإزاحة حطام الحروب والتناحر، لزرع الأرض زعتر وياسمين وزيتون، لجمع الشمل ورسم طريق من نور ونار، للمعراج المُنقذ».