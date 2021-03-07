معيتيق يعلن إسدال الستار رسميا عن حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غربا وشرقا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 10:19 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، مساء اليوم الأحد، عن إسدال الستار بشكل رسمي عن حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية في شرق وغرب البلاد، معتبرا أن ذلك اللبنة الأولى في طريق توحد المؤسسات.

وقال معيتيق عبر صفحته على «فيسبوك»: «أسدل اليوم وبشكل رسمي الستار عن حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشرقاً»، موضحا أن «وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني قامت اليوم الموافق السابع من مارس بإحالة مرتبات كافة موظفي الدولة الليبية بمختلف القطاعات والوحدات الإدارية إلى مصرف ليبيا المركزي».

واعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ذلك بمثابة «اللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة».

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