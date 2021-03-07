الخميس المقبل.. تونس تحتضن منتدى اقتصاديا بمشاركة أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 08:20 مساء
المؤتمر الصحفي لإعلان برنامج المنتدي الاقتصادي التونسي- الليبي في صفاقس. (الإنترنت)

أعلن مجلس الأعمال التونسي- الأفريقي احتضان مدينة صفاقس، الخميس المقبل، منتدى اقتصاديًّا بحضور أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال من ليبيا وعدد من الوزراء من البلدين.

وأفاد المجلس، في بيان له اليوم الأحد، بأن صفاقس سوف تحتضن المنتدى الاقتصادي التونسي- الليبي الذي ينظمه مجلس الأعمال التونسي- الأفريقي في إطار أنشطته الرامية إلى «استكشاف فرص الاستثمار في البلدان الأفريقية بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين». ‎

ومن المنتظر أن يشارك في هذا المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين، بالإضافة إلى عدد مهم من المسؤولين السامين من كلا البلدين وفق المصدر ذاته.

وقال رئيس المكتب الجهوي لمجلس الأعمال التونسي- الأفريقي محمد اللحياني في مؤتمر صحفي بتونس إن النسخة الثالثة من المنتدى ستقام تحت شعار «ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل» وتتخلله ثلاث ورش؛ الأولى تتمحور حول تطوير التبادل التجاري والاستثمارات الصناعية والخدماتية بين البلدين.

ويرتقب أن يتطرق المنتدى إلى عدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض رجال الأعمال في البلدين وتعيق علاقات الشراكة، ومنها قطاع النقل واللوجيستيك والوضعيات النقدية ومرافقة القطاع البنكي للمؤسسات والإحاطة من طرف الهياكل الرسمية.

من جانبه كشف نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي- الأفريقي، عصام بن يوسف، دعوة ليبيا الشركات التونسية، التي كانت متعاقدة في إطار برنامج «ليبيا الغد»، الذي توقف منذ سنة 2010، إلى تفعيل العقود والتفاوض معها للرجوع إلى العمل.

وقال بن يوسف في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» إن هذه العقود، التي تمت في إطار البرنامح، الذي انطلق العمل به منذ سنة 2006، يمكن أن تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 و4 مليارات دينار تونسي خاصة مع احتساب الأسعار الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التونسي- الأفريقي، الذي زار ليبيا، أخيرًا، والتقى عددًا من المسؤولين الليبيين السّامين على غرار وزراء الخارجية والزراعة والعمل والتأهيل والحكم المحلي، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية، أن هذه العودة ستسهم في مزيد تنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل المصانع، وبالتالي توفير مواطن شغل لليد العاملة التونسية في ليبيا، مشددًا على أنّ مكانة تونس في السوق الليبية قائمة وكبيرة جدًّا.

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