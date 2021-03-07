إقفال مصرف الجمهورية فرع تينيناي ببني وليد يومين بعد إصابة موظف بـ«كورونا»

مقر مصرف الجمهورية فرع تينيناي جنوب بني وليد. (الإنترنت)

أعلن مصرف الجمهورية فرع تينيناي بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، عن قفل أبوابه لمدة يومين متتاليين وذلك لإصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصرف أنه سيجري تعقيم وتطهير مقر الفرع بالكامل كإجراء وقائي واحترازي، مطالبا جميع المترددين على المصرف بضرورة ارتداء الكمامات قبل دخول الفرع بعد استئناف العمل.

وخلال الأسبوع الماضي استأنف مصرف الجمهورية فرع سوف الجين ببني وليد العمل بعد إقفاله لعدة أيام بسبب إصابة مدير المصرف واحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من مساء اليوم أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بإدارة الخدمات الصحية بني وليد تسجيل حالة وفاة لسيدة داخل إحدى مراكز العزل ببلدية مصراتة مصابة بفيروس كورونا المستجد.