معيتيق وبومطاري يصلان إلى مطار الأبرق للمشاركة في إقرار «ميزانية موحدة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 11:52 صباحا
صورة مدمجة تضم من اليمين نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، ووزير المالية فرج بومطاري. (الإنترنت)

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أنه وصل صباح اليوم السبت إلى مطار الأبرق، برفقة وزير المالية فرج بومطاري، وذلك للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، مضيفا: «ومن ثم سنلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح».

وفي الثامن من فبراير الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية موحدة لشهرين»، مؤكدة التأثير الإيجابي لهذه الخطوة على توحيد المؤسسات المالية الوطنية.

وأوضحت البعثة أن الاتفاق يخص ميزانية موقتة لمدة شهرين للعام 2021، بدلًا عن سنة كاملة وذلك لـ«لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة للعام 2021». 

وأكدت أن تلك هي المرة الأولى التي يتم الاتفاق فيها على ميزانية موحدة منذ العام 2014. 

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