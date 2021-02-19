«مكافحة الأمراض»: 585 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 حالة وفاة

عينات تحليل لفيروس كورونا. (أرشيفية: مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 741 مصابا، في حين توفي 27 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 2208 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 441 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 795 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 312 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 106 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 165 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 22 عينة.

إضافة إلى المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 60 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت سبع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 44 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو خمس عينات، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 143 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني ترهونة أربع عينات، ومختبر مركز مصراتة الطبي 98 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ست عينات.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 129 ألفا و325 حالة، منها 12 ألفا و932 نشطة، و114 ألفا و305 متعافين، في حين توفي 2088 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.