إردوغان يشدد على ضرورة عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، على ضرورة «عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا»، وفق بيان صادر عن رئاسة الاتصال في الرئاسية التركية.

جاء تشديد إردوغان على ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات الإقليمية.

وفي 6 فبراير الجاري، هنأ الرئيس إردوغان، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة لفوزه برئاسة الوزراء. وأكد حرص تركيا على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

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وشدد إردوغان خلال اتصالين هاتفيين مع المنفي، ودبيبة، على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن والرفاه لشعبها.