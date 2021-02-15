المنفي يناقش مع هدية دور الحكومة المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 07:11 مساء
رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي وعضو مجلس النواب زايد هدية خلال لقاء في طبرق الإثنين 15 فبراير. (المكتب الإعلامي)

 ناقش رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي، الإثنين، أوضاع المرحلة المقبلة ودور الحكومة المرتقبة خلال استقباله عضو مجلس النواب زايد هدية، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي، أن «هدية قدم التهنئة للمنفي لتوليه رئاسة المجلس»، مؤكدا «دعمه الكامل له». 

وفي وقت سابق الإثنين، بحث المنفي، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة الاحتياجات المختلفة للجنوب وسبل حل مشكلاته. وذلك في لقاء تشاوري في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، حضره وفد من نواب المنطقة الجنوبية، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«المنفي».

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لقاءات رئيس المجلس الرئاسي الجديد بالنواب، تزامنت مع انطلاق جلسة تشاورية لأعضاء مجلس النواب في مدينة صبراتة برئاسة النائب أبوبكر بعيرة أكبر الأعضاء سنا بحضور 65 نائبا من المنطقة الشرقية، وفق ما ذكر مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط».

في المقابل، عقدت مجموعة أخرى من النواب جلسة تشاورية في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة؛ وذلك «لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة».

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