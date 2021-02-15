المنفي يبحث مع حومة احتياجات الجنوب ومهام حكومة الوحدة الوطنية

المنفي خلال لقائه حومة ونوابًا من الجنوب، 15 فبراير 2021، (المكتب الإعلامي للمنفي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة الاحتياجات المختلفة للجنوب وسبل حل مشكلاته.

جاء ذلك في لقاء تشاوري في مدينة طبرق، اليوم الإثنين، حضره وفد من نواب المنطقة الجنوبية، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«المنفي».

وناقش الاجتماع التشكيل المرتقب لحكومة الوحدة الوطنية، والمهام المنوطة بها، وسبل إنجاحها في الفترة المقبلة.

من جانبهم، أكد النواب دعمهم لـ«المنفي»، والاستمرار في التواصل معه ونائبه عن المنطقة الجنوبية موسى الكوني لمتابعة الملفات المتعلقة بالجنوب.

وأمس الأحد، زار المنفي البيضاء، وهي ثالث المدن التي زارها المنفي، بعدما زار بنغازي وطبرق الجمعة.

وأجرى المنفي مشاورات مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

المنفي خلال لقائه حومة ونوابًا من الجنوب

المنفي خلال لقائه حومة ونوابًا من الجنوب.

المنفي خلال لقائه حومة ونواب من الجنوب.