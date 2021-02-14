تسليم مساعدات من بلدية أبوسليم للأسر العائدة إلى منازلها بعد النزوح

صورة مدمجة توضح جانبا من المساعدات التي قدمها المجلس البلدي أبو سليم إلى العائدين من النزوح. (المجلس)

سلم فريق الأزمة والطوارئ ببلدية أبوسليم في العاصمة طرابلس دفعات جديدة من الدعم إلى الأسر النازحة التي عادت إلى بيوتها، فيما قال المجلس البلدي إن الجهات المختصة لم تقم بواجبها في دعم هؤلاء السكان.



وأوضح المجلس أن المساعدات تتمثل في: الأغطية والمفروشات والدفايات والمواد التموينية، مضيفا أن هذه الخطوة فى دعم الأسر المتضررة التي فقدت العديد من مقتنياتها المنزلية أتت «في ظل غياب الجهات المختصة عن مساعدة هذه الأعداد الهائلة من الأسر التي عادت إلى منازلها».

واستحوذت قضية عودة النازحين والمهجرين على جانب واسع من برامج المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة، وينتظر هؤلاء أن تبدأ الحكومة الجديدة مهامها من أجل حل مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم بعد أن اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال فترات سابقة.