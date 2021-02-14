في ثالث زياراته.. المنفي في البيضاء اليوم

رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد يونس المنفي. (الإنترنت)

وصل صباح اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد يونس المنفي إلى مدينة البيضاء في زيارة رسمية.

والبيضاء هي ثالث المدن التي يزورها المنفي، بعدما زار بنغازي وطبرق أمس الجمعة.

وكان في استقبال المنفي بالبيضاء، عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل والبلديات المجاورة، ورئيس جامعة عمر المختار وأعضاء هيئة التدريس والحكماء والأعيان والذين رحبوا بهذه الزيارة.

المنفي يصل إلى البيضاء في أول زيارة للمدينة

وصباح الجمعة وصل المنفي إلى طبرق قادمًا من مدينة بنغازي، في ثاني زيارة بعد تسميته الأسبوع الماضي، على ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة.

وكانت مدينة بنغازي المحطة الأولى في أول زيارة للمنفي إلى ليبيا منذ تسميته، حيث التقى الخميس، ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعددًا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية، بمجرد هبوط طائرته في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي، الأسبوع الماضي، المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس.

كما تم انتخاب عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.