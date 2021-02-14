المنفي يصل إلى البيضاء في أول زيارة للمدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 14 فبراير 2021, 12:08 مساء
المنفي لدى وصوله قاعدة طبرق الجوية، 12 فبراير 2021. (بوابة الوسط)

وصل منذ قليل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، إلى مدينة البيضاء في أول زيارة رسمية له للمدينة، بعد تسميته للمنصب الجديد على ما أفاد المكتب الإعلامي للمنفي.

وكان في استقبال المنفي عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل والبلديات المجاورة، ورئيس جامعة عمر المختار وأعضاء هيئة التدريس والحكماء والأعيان والذين رحبوا بهذه الزيارة.

وصباح أمس الجمعة وصل المنفي إلى طبرق قادمًا من مدينة بنغازي، في ثاني زيارة بعد تسميته الأسبوع الماضي، على ما أفاد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة.

ولدى وصوله قاعدة طبرق الجوية، كان في استقبال المنفي، عمداء بلديات طبرق وامساعد وبئر الأشهب، إضافة إلى رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة صقر الجروشي.

وكانت مدينة بنغازي المحطة الأولى في أول زيارة للمنفي إلى ليبيا منذ تسميته، حيث التقى الخميس، ممثل القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعددًا من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات الاجتماعية، بمجرد هبوط طائرته في مطار بنينا قادمة من مطار أثينا.

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